Jugend tobt über neue Partyregeln

PCR-Testpflicht oder Impfung für Eintritt in Discos – das gilt ab 22. Juli.

Ab 22. Juli dürfen nur noch Geimpfte oder PCR-Getestete in die heimischen Klubs und Discos. ­Diese Verschärfung kommt bei den Jungen gar nicht gut an:



In den sozialen Medien melden sie sich mit Protesten zu Wort: „Lächerlich“, findet das Ganze ein junger Mann auf Facebook, von ­einer „Diktatur“ spricht ein Twitter-Nutzer.



