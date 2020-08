Kaiser bemängelt zu wenig Austausch

Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ebenen habe zu Beginn der Krise besser funktioniert.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Montag nach dem am Wochenende durch die Corona-Kontrollen ausgelösten Stau-Chaos an Kärntens Grenze zu Slowenien zu wenig Austausch zwischen den einzelnen Behörden bemängelt. "Lieber mehrmals zu viel miteinander kommunizieren, als einmal zu wenig", sagte Kaiser in einer kurzfristig anberaumen Pressekonferenz.

Kaiser betonte, es gehe ihm nicht darum, politisches Kleingeld zu wechseln: "Ich möchte nicht Schuldzuweisungen aussprechen und kritisieren, was man alles anders hätte machen können. Wichtig ist aber, dass so etwas nicht mehr passiert und dass wir Schlussfolgerungen aus den Vorgängen ziehen." In schwierigen Situationen sei die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden und Ebenen bedeutend: "Am Anfang der Krise hat das sehr gut funktioniert, es hat nahezu zwei bis drei Mal wöchentlich direkte Videokonferenzen gegeben. Das hat in letzter Zeit spürbar abgenommen, was ich auch kritisiert habe. Ich habe darum gebeten, dass es mehr Zusammenarbeit gibt."