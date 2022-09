Kalte Progression: Gesetz im Ministerrat

Mittwoch soll das Aus der kalten Progression im Ministerrat beschlossen werden.

Wien. Das bestätigte das Finanzministerium am Sonntag gegenüber ÖSTERREICH. Finanzminister Magnus Brunner will mit dem Gesetz die schleichende jährliche Steuererhöhung abschaffen. Da jedes Jahr Tausende Steuerzahler durch Lohnanhebungen in höhere Steuerklassen rutschen, hat der Staat eine gute Milliarde Körberlgeld.

Konkret will Brunner ab Jänner die Steuergrenzen anheben. Das bringt eine Entlastung von zwei Dritteln der kalten Progression – das verbleibende Drittel soll an Geringverdiener zurückgehen. So sollen Sozialleistungen jährlich valorisiert werden.