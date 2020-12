Der Bundeskanzler lässt das Corona-Jahr revue passieren und sagt nicht nur Danke, sondern auch, wann wir die Pandemie besiegt haben werden.

"Das Jahr 2020, das war ein unglaublich schwieriges Jahr. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir sind alle froh, wenn wir endlich wieder zur Normalität zurückkehren können und die Welt wieder so ist, wie wir sie kennen und schätzen", beginnt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) seine Rede an Weihnachten. Er wolle aber nicht lange darüber reden, wie schwierig alles war. Immerhin ist Weihnachten das Fest der Dankbarkeit und Hoffnung.

Der Regierungschef postete in den Sozialen Netzwerken eine Ansprache, die nicht nur dieses außergewöhnliche und strapazierende Jahr 2020 revue passieren lässt, sondern auch Hoffnung spenden soll.

Kanzler sagt Danke

"Ich möchte vor allem zwei Dinge losewerden: Erstens: Danke an euch alle, dass ihr das durchgestanden habt. Danke an euch alle für euren Beitrag, den ihr geleistet habt. Ganz gleich, ob all die arbeitenden Menschen, die Unternehmer, die ihren Beitrag dazu leisten, dass wir wirtschaftlich durch diese Krise kommen. Die Familien, die Home-Schooling, Distance-Learning und Tele-Working und all das unter einen Hut gebracht haben. Und natürlich an alle, die sich für andere Menschen engagieren, ihren Beitrag leisten, ganz gleich, ob ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe oder in den Spitälern, wo jeden Tag Großes geleistet wird", so Kurz. Für all das möchte er heuer ganz besonders Danke sagen.

Kurz: Weihnachten - das Fest der Hoffnung

Aber das war noch nicht alles. Denn Weihnachten sei auch das Fest der Hoffnung, so der Kanzler. "Und für die Hoffnung gibt es dieses Jahr einen ganz besonderen Grund", erklärt er und verweist auf den Corona-Impfstart in Österreich am 27. Dezember. "Mit jeder Impfung werden wir einen Schritt vorankommen in Richtung Sieg über diese Pandemie. Man hätte immer gewusst, dass der Herbst und der Winter sehr, sehr hart werden würden. "Das gilt auch für die nächsten Monate Anfang 2021. Das wird noch eine große Herausforderung, aber je wärmer es wird, je mehr Impfungen wir durchgeführt haben, je näher der Sommer rückt, desto besser wird die Situation werden."

Kurz: "Alles Gute für das Jahr 2021 - es wird ein gutes werden!"

Und dann sagt Bundeskanzler Kurz auch noch an, wann wir diese Krise besiegt haben werden. "Im Sommer 2021 werden wir zur Normalität zurückkehren können. Im Sommer 2021 werden wir diese Pandemie besiegen können. In diesem Sinne ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung. Euch und euren Lieben ein paar ruhige, besinnliche und auch in Zeiten einer Pandemie hoffentlich würdige Tage rund um Weihnachten und alles alles Gute, euch und uns allen für das Jahr 2021 - es wird ein gutes werden!", gibt sich Kurz optimistisch.