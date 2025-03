Keine Kuschelzelle, er muss arbeiten: Der triste Haft-Alltag für Grasser und Fiona

Das Leben im Gefängnis ist voller Entbehrungen. Für Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser bedeutet das Arbeitspflicht, strenge Haft-Regeln und Besuche gibt es für ihn nur am Tisch oder durch die Scheibe.

Die Haft kann einen Menschen verändern. Der 56-jährige Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser muss am Ende seiner langen Prozess-Jahre jetzt nach seiner rechtskräftigen Verurteilung wegen Untreue und Geschenkannahme ins Gefängnis. Sobald er den Brief vom Straflandesgericht erhält, muss er binnen eines Monats seine Haft antreten. Als Erstes kommt er in ein Gerichtliches Gefangenenhaus.

So eines ist etwa die Justizanstalt Innsbruck, bekannt als "Ziegelstadel", in der auch Mörder und Drogendealer untergebracht sind. Wie Grassers Anwalt Dr. Manfred Ainedter gegenüber oe24 bestätigte, hat Grasser seinen Wohnsitz derzeit in Kitzbühel im Tirol. "Vor dem Haftantritt könne sich aber noch einiges ändern", sagte der Anwalt. Kommt Grasser doch nach Wien? Dort würde er in der Josefstadt die Haft antreten, im selben Gefängnis sitzt derzeit René Benko in U-Haft.

"6 Wochen brutale Knast-Realität"

Die Justiz bestätigt oe24, dass Grasser in Haft kommt - wo genau, wird noch nicht gesagt. Dafür gibt es andere, interessante Details zur kommenden Haft. Wenn er in ein Gerichtliches Gefangenenhaus gebracht wird, dann sitzt er dort vorerst sechs Wochen ein - so wie alle anderen Häftlinge. Ohne Rücksicht auf sein Vorleben, seine Straftat oder sein soziales Umfeld. "Brutale Knast-Realität", nennt das ein Insider. Für Grasser ist allerdings eine Einzelzelle zu Beginn der Haft wahrscheinlich, weil er so bekannt ist. Erst dann folgt die "Klassifikation".

In den ersten sechs Wochen entscheidet dann die Generaldirektion für Straf- und Maßnahmenvollzug über den weiteren Haftort von Grasser. Weil er mehr als 18 Monate Haftstrafe zu verbüßen hat, könnte er dann in eines der sieben Strafhäuser in Österreich verlegt werden. Bei Strafen über 18 Monaten wird die zuständige Strafanstalt durch das Bundesministerium für Justiz bestimmt. Bis zur Bestimmung der zuständigen Strafvollzugsanstalt ist der Strafvollzug jedoch im Gefangenenhaus (Justizanstalt eines Landesgerichtes) einzuleiten.

Arbeitspflicht, keine Treffen in Langzeitbesuchsraum

"Karl-Heinz Grasser muss im Gefängnis wie jeder andere Häftling arbeiten", heißt es aus dem Justizministerium. Ausnahme: Er meldet sich krank. Von der Arbeitspflicht sind nur U-Häftlinge ausgenommen.

Für einen Besuch in der "Kuschelzelle" ist Grassers Gefängnisaufenthalt allerdings zu kurz. Er kann seine Gattin Fiona nur bei Tischbesuchen sehen - oder gar nur bei Besuchen, wo beide durch eine Panzerglasscheibe getrennt sind.

Vor Besuchen gelten die selben strengen Kontrollen umfänglich für alle Menschen, die einen Häftling sehen wollen. Mitnehmen darf man dabei so gut wie gar nichts.

Einschub: In der Öffentlichkeit sorgen die als „Kuschelzellen“ bezeichneten Hafträume oft für Kritik, da angenommen wird, es handle sich dabei um Räumlichkeiten, die vorwiegend zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs benutzt werden. Diese Kritik wird vom Bundesministerium für Justiz strikt zurückgewiesen. In offiziellen Aussendungen ist von der Hauptzielsetzung der Resozialisierung der Häftlinge die Rede. Zudem sollen die Langzeitbesucherräume insbesondere dem Erhalt familiärer Strukturen zukommen. Schwerverbrecher sind von der Benutzung dieser Hafträume ausgeschlossen.

Im Langzeitbesuch kann man gemeinsam kochen (Kochnische), essen und sich unterhalten, und ja, es gibt auch eine Schlafkoje. Wie gesagt, für Grasser kommt dieser Langzeitbesuch wegen der zu kurzen Haftdauer nicht in Frage.

20. Hochzeitstag hinter Gittern

Aktuell lebt Ex-Finanzminister Grasser mit seiner Ehefrau Fiona in einem Nobel-Chalet am Schwarzsee bei Kitzbühel. Von dort aus jetten die beiden regelmäßig nach Mailand, auf Capri oder in die Schweiz – das ist bald Geschichte sein.

Seit 2005 sind die beiden verheiratet und leben in Saus und Braus. Das endet durch den Haft-Antritt. Ihren 20. Hochzeitstag - am 22. Oktober - wird Grasser hinter schwedischen Gardinen verbringen.

Die Ehe von René Benko mit Gattin Nathalie ist im Gefängnis zerbrochen - sie hat Scheidung eingereicht. Auch für die Liebe von Karl-Heinz Grasser und Fiona wird das Gefängnis eine schwere Probe.