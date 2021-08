Kern-Revival vor OÖ-Wahl

Politisch delikat: Ex-Kanzler Christian Kern mischt im oö. Wahlkampf mit.

Linz. Es war sein erster Auftritt seit dem Blitz-Abgang als SPÖ-Chef im Oktober 2018. Christian Kern – Unternehmer mit Firmen­sitzen in Wien und Tel Aviv – warf sich mit neuer Sommerfrisur für die oberösterreichischen Genossen in den Wahlkampf – und unterstützte SPÖ-Spitzenkandi­datin Birgit Gerstorfer. Der Auftritt entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie – verbindet Kern doch mit Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner kein friktionsfreies Verhältnis. Einen Seitenhieb in Richtung seines Nachfolgers Sebastian Kurz gab es aber auch: „Jetzt sehen wir den Erfolg einer Mega-Inszenierung, die daraus besteht, jeden Tag heiße Luft durch den Äther steigen zu lassen. Davon haben die Leute genug“. Seine Forderung für OÖ: ein Rechtsanspruch auf drei Wochen Sommerschule für Pflichtschüler.