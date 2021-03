Kickl sucht jetzt Demo-Spione

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl legt nun im Demo-Streit nach.

Wien. Die FPÖ hatte am Sonntag die Polizeiführung - namentlich Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) - für die "abendliche Eskalation gegen Besucher der gestrigen FPÖ-Kundgebung" verantwortlich gemacht. "Hunderte Menschen" seien "bewusst in eine Falle gelockt, eingekesselt und dort sogar mit Pfefferspray attackiert" worden, meinte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Ametsbauer. Klubobmann Kickl erklärte, der "Innenminister und seine Parteifreunde in der Polizeiführung" hätten "die Eskalation am Abend selbst herbeigeführt, indem sie die Leute am heimgehen gehindert und in einen Kessel getrieben haben, um dort noch schnell möglichst viele Anzeigen für die Statistik zu produzieren".

Polizeiführung habe "auf höhere Weisung gehandelt"

Pürstl wies dies zurück und betonte die Notwendigkeit, die Identität der Teilnehmer festzustellen, da sich "in der Menge und aus der Menge heraus Straftaten ergeben haben". "Abgerundet" worden sei das durch jene Personen, die in ein Gebäude der Wiener Städtischen Versicherung eingedrungen waren und dabei zwei Personen verletzt hatten, eine davon schwer. Ebenfalls zurückgewiesen wurde von Pürstl, die Polizeiführung habe "auf höhere Weisung gehandelt".

Ob unter den Angezeigten - wie kolportiert - auch Kickl sowie die FPÖ-Abgeordneten Dagmar Belakowitsch und Martin Graf sind, konnte Pürstl nicht beantworten. Er könne "keine personenbezogenen Daten oder Namen nennen. "Aber: Wenn Personen des öffentlichen Lebens aufgefallen sind, die sich nicht an die Maßnahmen gehalten haben, dann gibt es auch eine Anzeige."

Kickl sucht jetzt Augenzeugen

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl legt nun im Demo-Streit auf Facebook nach und bittet um Videos und Augenzeugenberichten "am Protesttag". Teilnehmer der FPÖ-Kundgebung seien auf dem Heimweg in einen Polizeikessel "getrieben worden", wiederholt Kickl die Version der Freiheitlichen. Ihnen sei ein "Sturm auf ein Versicherungsgebäude" von der Exekutive untergeschoben worden, "den es so nie gegeben" habe.

Daher suchen Kickl & Co. "Augenzeugen der Geschehnisse – vor allem des Polizeikessels beim Gebäude der Wiener Städtischen Versicherung", um "Videos, Fotos oder auch Augenzeugenberichte zu schicken", so der FPÖ-Klubobmann auf seiner Facebook-Seite. Dem Innenminister wirft er vor "Fake News" zu verbreiten.