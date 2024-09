Klima-Demonstranten kündigen nächste Protestwelle an

Nach dem Klimastreik in der vergangenen Woche lassen "Fridays for Future" (FFF) diesen Freitag einen "Klimaaktionstag" mit diversen Veranstaltungen in ganz Österreich folgen.

Unter anderem in Wien, Graz, Linz und Bregenz unter anderem zu "Teachers For Future" aufgerufen. Mit der Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, "dass unsere Stimme im Wahlkampf viel zu wenig gehört, unsere Interessen von den Parteien beiseite geschoben wurden."

"Teachers For Future"

In Wien findet "Teachers For Future" laut "Fridays for Future" ab 10.30 Uhr vor drei Locations statt (vor dem Parlament, am Meidlinger Platzl und am Urban-Loritz-Platz). Auf der FFF-Onlinepräsenz hieß es am Donnerstag, dass insgesamt 33 Orte in ganz Österreich mit eigenen Aktionen dabei seien. In Linz steht etwa eine "Klimawerkstatt" oder ein "Kinderradfahrt und Klimaachsenfest" am Programm, in Klosterneuburg in Niederösterreich das Theaterstück "Klima-Monologe"

#EineWeltZuGewinnen

Unter dem Motto "#EineWeltZuGewinnen" wurde vor einer Woche in Graz, Linz und Klagenfurt zum Klimastreik aufgerufen. In der Bundeshauptstadt zählten die Veranstalter rund 13.000 Teilnehmende bei der vom "Klimaprotest-Bündnis" mit Global 2000 und Attac organisierten Demo, 15.000 österreichweit. Im Mittelpunkt standen die nahende Nationalratswahl und die Hochwasserkatastrophe.