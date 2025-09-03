Alles zu oe24VIP
Kunasek gegen Regierung: "Man darf in Pensionen nicht reinschneiden!"
FPÖ-Landeshauptmann

Kunasek gegen Regierung: "Man darf in Pensionen nicht reinschneiden!"

03.09.25, 22:13
Nach der Regierungsklausur hagelt es Kritik von der Opposition. Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek war zu diesem Thema in der ZIB2 zu Gast. 

Vor allem über das Thema Teuerung und Inflation macht sich der FPÖ-Spitzenpolitiker seine Gedanken.

Für Kunasek ist klar, die aktuelle Regierungsklausur war zu wenig: "Was man heute bei der Präsentation erlebt hat, ist alles vage und kommt sehr spät. Die FPÖ hat diese Anträge bereits im Juni gestellt, da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Das zeugt von Ratlosigkeit in der Regierung."

Wichtiges Thema Pensionen

Der FPÖ-Landeshauptmann spricht sogar von Pensionsraub: "Wir alle leben in angespannten Zeiten, die Budgets sind nicht rosig. Man muss danach trachten, sozial ausgewogen zu bleiben. Ich hoffe, dass es bei den Pensionisten ausgewogen bleibt, da darf man nicht reinschneiden. Das waren die Leistungsträger der letzten Jahrzehnte."

In der Steiermark soll auch gespart werden, das plant Kunasek: "Auch wir haben in der Steiermark unseren Spardruck, wir haben einiges an Altlasten übernommen. Wir vor allem versuchen, leistbare Energie zu liefern, dazu braucht es aber langfristige Planungssicherheit."

"Unser Credo ist: Keine Mehrbelastungen für die Steirer, dafür müssen wir alle unsere Hausaufgaben machen", so Kunasek.

