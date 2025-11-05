Alles zu oe24VIP
Kunasek Orban
© Ministerpräsidentenamt/ Ákos Kaiser

Treffen

LH Kunasek von Orbán in Budapest empfangen

05.11.25, 13:22
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán empfing am Dienstag den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek in seinem Büro.  

Laut offizieller Mitteilung ging es bei dem Treffen um eine Vertiefung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Orbans Partei Fidesz und der FPÖ

Zudem wurde auch über Migrationspolitik und eine verstärkte Zusammenarbeit auf bilateraler Basis innerhalb Europas gesprochen.

Die FPÖ hat enge Kontakte mit der Fidesz. Im Vorjahr wurde die neue Rechtsaußen-Fraktion „Patrioten für Europa“ im EU-Parlament gegründet.

