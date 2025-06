Liebesglück im Trentino: ÖVP-General heiratet seinen Andy

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti uns sein langjähriger Freund gaben sich in Italien das Ja-Wort.

Die Kulisse - das Trentino am tiefblauen Caldonazzosee - ist wunderbar, das Glück ist förmlich greifbar. ÖVP-General Nico Marchetti hat in Italien in Castel Pergine geheiratet.

Auf Instagram veröffentlicht der offen homosexuell lebende Politiker rührende Hochzeitsfotos von der Trauung mit seinem Langzeit-Partner Andy - der jetzt ebenfalls Marchetti heißt. Den Style-Check bestanden die Eheleute souverän - der Politiker trug eine Krachlederne (Nähe zu Tirol!), sein nunmehriger Ehemann einen flotten Kilt.