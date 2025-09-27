Links-Protest gegen heutige Kickl-Wahl

FPÖ-Parteitag in Salzburg ++ Antifa mobilisiert

Die Freiheitlichen kommen heute ab 10 Uhr zu ihrem Parteitag in Salzburg zusammen. Bundesparteiobmann Herbert Kickl soll dabei im Amt bestätigt werden, bevor der politische Herbst der Blauen so richtig Fahrt aufnimmt. Erwartet werden 850 Delegierte, dazu noch Ehrengäste, Mitarbeiter sowie Journalisten. Linke Gruppen mobilisieren gegen den Parteitag und zeigen zur Einstimmung einen ANTIFA-Film.

Protest gegen den Parteitag der FPÖ

Dreifach-Demo. Verschiedene linke Gruppierungen mobilisieren gegen das Treffen. Mit den Parolen „Faschismus zerschlagen“, „Parteitag versalzen“ und „Österreich solidarisch“ will man das blaue Spitzentreffen stören. Zur Einstimmung hat man sich schon am Freitag getroffen, zu einer Vorführung des Dokumentarfilms „ANTIFA – Schulter an Schulter, wo der Staat versagte“.

Die Polizei gibt an, dass insgesamt drei Demonstrationen angemeldet sind. Darunter auch eine Demo, die sich mit Kickl und der FPÖ solidarisiert. Die John Otti-Band spielt heute übrigens nicht auf.