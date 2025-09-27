Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Sitzblockade Parteitag
© oe24.TV

Parteitag

Links-Protest gegen FPÖ und Kickl: Polizei musste räumen

27.09.25, 10:35
Teilen

Schon vor dem Parteitag gab es Gegenprotest gegen Kickl und Co. 

Polizei räumt Sitzblockade: Eine Sitzblockade von Demonstranten auf der Straße zum Messegelände wurde von der Polizei aufgelöst. 

Sitzblockade Parteitag
© oe24.TV

Sitzblockade Parteitag
© oe24.TV

Polizei musste einschreiten

Linke Gruppen mobilisierten gegen den Parteitag und zeigten zur Einstimmung einen ANTIFA-Film. Eine Sitzblockade auf der Straße zum Messegelände wurde vor dem Parteitag von der Polizei aufgelöst.  

Dreifach Demo

Verschiedene linke Gruppierungen mobilisieren gegen das Treffen. Mit den Parolen „Faschismus zerschlagen“, „Parteitag versalzen“ und „Österreich solidarisch“ wollte man das blaue Spitzentreffen stören.  

Palästina-Protest 

Auch pro-palästinensische Aktivisten waren vor Ort und hissten eine Palästina-Flagge vor der Messehalle. Groß war das Polizeiaufgebot rund um das Veranstaltungsgelände, auch in der Halle gab es teils rigorose Kontrollen, selbst FPÖ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter hatten zum Teil Probleme, die eigenen Arbeitsräume zu betreten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden