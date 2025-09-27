Links-Protest gegen FPÖ und Kickl: Polizei musste räumen

Schon vor dem Parteitag gab es Gegenprotest gegen Kickl und Co.

Polizei räumt Sitzblockade: Eine Sitzblockade von Demonstranten auf der Straße zum Messegelände wurde von der Polizei aufgelöst.

Polizei musste einschreiten

Linke Gruppen mobilisierten gegen den Parteitag und zeigten zur Einstimmung einen ANTIFA-Film. Eine Sitzblockade auf der Straße zum Messegelände wurde vor dem Parteitag von der Polizei aufgelöst.

Dreifach Demo

Verschiedene linke Gruppierungen mobilisieren gegen das Treffen. Mit den Parolen „Faschismus zerschlagen“, „Parteitag versalzen“ und „Österreich solidarisch“ wollte man das blaue Spitzentreffen stören.

Palästina-Protest

Auch pro-palästinensische Aktivisten waren vor Ort und hissten eine Palästina-Flagge vor der Messehalle. Groß war das Polizeiaufgebot rund um das Veranstaltungsgelände, auch in der Halle gab es teils rigorose Kontrollen, selbst FPÖ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter hatten zum Teil Probleme, die eigenen Arbeitsräume zu betreten.