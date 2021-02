Jetzt spricht Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann

Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann kündigt an, dass die Testungen verdoppelt würden. Pro 100.000 Einwohner habe Vorarlberg die meisten Tests, so Kaufmann. Ein Drittel der Bevölkerung habe sich bereits für Impfungen Vorangemeldet. Bis dahin werde man "testen, testen, testen" und versuchen die Stimmung in den gemeinden positiv zu halten. Man hoffe die Impfstoffe bald zu bekommen.