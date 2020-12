Lockdown-Hammer: Hotels & Gastro bis 6. Jänner geschlossen

Das verkündete die Regierung am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

Jetzt ist es amtlich. Wie die Bundesregierung am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgab, bleiben Hotels und die Gastronomie bis inklusive 6. Jänner geschlossen. Inzwischen soll schon ein Schreiben von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger an die Betroffenen herausgegangen sein.

Aber damit nicht genug. Ersten Informationen zufolge sollen die Betriebe bisher nicht mehr 80 Prozent Umsatzersatz erhalten, sondern nur mehr 50 Prozent. Für die Tourismus- und Gastronomiebranche ein Schlag ins Gesicht.