Ludwig gegen Kickl: Epochales KI-Video geht viral

Ein unbeugsames Dorf von Wienern leistet dem Volkskanzler erbitterten Widerstand.

Während im Bund weiter um eine blau-schwarze Bundesregierung gerungen wird, wirft die Wien-Wahl Ende April schon ihre Schatten voraus. Ein Wahl-Video, das vom TikTok-Account mariahilfer im Stil der Asterix-Comic gemacht wurde, geht nun im Netz viral.

"Wir schreiben das Jahr 2025 nach Christus. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht stellt die FPÖ zum ersten Mal in der Geschichte den Kanzler und hat alle anderen Parteien vernichtend geschlagen. Die einst so mächtige ÖVP liegt am Boden – gedemütigt fühlt sich gezwungen, Herbert Kickl den Titel als Volkskanzler zu Füßen zu legen“, heißt es im Ki-Video.

„Ganz Österreich ist erobert. Ganz Österreich? Nein, ein kleines unbeugsames Dorf von Wienern leistet dem aufstrebenden Volkskanzler erbitterten Widerstand. Unter der Führung ihres Häuptlings Ludwig der Standhafte und mit Unterstützung seiner Verbündeten beschließen sie, nicht kampflos aufzugeben.“ Dabei sieht man Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der sich als Häuptling FPÖ-Chef Kickl entgegenstellt.

© TikTok

„Der Häuptling verkündet feierlich, dass die Entscheidungsschlacht für die Zukunft des Dorfes am 27. April geschlagen werden soll. Alle tapferen Dorfbewohner werden aufgerufen, zur Wahlurne zu schreiten und dem Volkskanzler zu zeigen, dass Wien nicht so leicht erobert werden kann.“

© TikTok

Das Video endet mit einem Hinweis auf die Wien-Wahl am 27. April.