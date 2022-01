Mega-Shitstorm gegen die Grünen

Enttäuschte Anhänger rechnen auf Twitter gnadenlos mit den Grünen ab.

Die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer war am Montag zu Gast in der "ZiB2". Die 36-Jährige stellte sich dabei den Fragen von Armin Wolf zur Impfpflicht sowie parteiinternen Kritikern wie Dornbirns Stadtrat Martin Hämmerle und Ex-Parteichefin Madeleine Petrovic, die sich wiederholt höchst impfskeptisch geäußert hat.

Maurer stellte klar, dass die Grüne Partei in Bund, Ländern und im Klub "zu 100 Prozent hinter der Impfpflicht steht". Petrovics Äußerungen seien "keine Position der Grünen Partei und zu 100 Prozent abzulehnen". Die frühere Bundessprecherin (1994 bis 1996) und niederösterreichische Landessprecherin (2002 bis 2015) habe keine Funktion bei den Grünen mehr.

???? Tipp - Die Grüne Klubobfrau @sigi_maurer ist heute um 22:00 zu Gast bei Armin Wolf in der #ZiB2 pic.twitter.com/3PWk7SvsY9 — Die Grünen (@diegruenen) January 17, 2022

Shitstorm im Netz

Auf Twitter wurde das Maurer-Interview bereits im Vorfeld beworben, viele enttäuschte Anhänger reagierten darauf aber mit einem mächtigen Shitstorm. So schrieb etwa ein User: „Vielleicht kann sie glaubhaft erklären, warum sie Politik gegen die Menschen in unserem Land unterstützt?“ . Ein anderer zeigte sich schwer enttäuscht: „Ich bin fassungslos. Einfach die Evidenz verdrehen. Warum? Wem oder was ist es dienlich? Overselling at its best.“

Viele Anhänger empören sich über die bisherige Performance der Grünen in der Regierung: „Die werden bei der nächsten Wahl noch nichtmal einen Blumentopf gewinnen. Warum, weil sie Dilettanten sind die sich an Posten festkrallen. Keine Idee, nix. Zurück zur Kasperlpartei.“ Ein anderer User schrieb: „Vielleicht die Frau Mauer heute Abend auch zur unerträglichen schwarz/türkisgrünen Vertagungstaktik von sämtlichen LGBTQ+ Themen befragen? Dazu hat sie sicher kein auswendig gelerntes Satzerl parat…“

