Meinl-Reisinger sagt Rede kurzfristig ab

Die Wiener Listenerstellung steht im Zeichen der Bundespolitik

In der Ottakringer Brauerei in Wien hat am Samstag die Mitgliederversammlung der Wiener NEOS begonnen, bei der die Listen für die Wien-Wahl am 27. April beschlossen werden. Die Pinken sind in der Bundeshauptstadt Regierungspartei, der Pakt mit der SPÖ wurde nach der Wahl 2020 geschmiedet. Dass Parteichef und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr heute zum Spitzenkandidaten gewählt wird, gilt als fix. Auch die Bundespolitik wird bei dem Treffen wohl Thema sein.

Denn die Versammlung steht ganz im Zeichen der laufenden Regierungsverhandlungen - bei der die NEOS nun wieder eine Rolle spielen. Die für den Vormittag angekündigte Rede von Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger war darum mit Spannung erwartet worden. Sie wird jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklungen nicht an dem Event teilnehmen, hieß es zum Auftakt heute.

Mehrstufiges Auswahlverfahren

Die Landesmitgliederversammlung ist der Abschluss eines mehrstufigen Verfahrens zur Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten. Wer pinke Gemeinderätin oder Gemeinderat - oder Bezirksrätin bzw. Bezirksrat - werden möchte, konnte sich bis 4. bzw. 7. Februar bewerben. Auf der Vorwahlplattform der Partei wurden in weiterer Folge Punkte für die Anwärterinnen und Anwärter vergeben.

Erst in einem nächsten Schritt wurden die Parteigremien eingeschaltet, konkret das erweiterte Landesteam. Nun erfolgt der finale Schritt. Dass Wiederkehr Spitzenkandidat wird, daran besteht kein Zweifel - auch wenn es wie bei den NEOS üblich Gegenkandidaturen geben dürfte.