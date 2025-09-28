Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bankrott-Erklärung

Gerald Grosz

Bankrott-Erklärung

Von
28.09.25, 11:39
Ein Kommentar von Gerald Grosz. 

Donald Trump spricht vor den Vereinten Nationen und zielsicher legt er nicht nur den Finger, sondern seine ganze Hand in die Wunde der europäischen Selbstaufgabe, also das unter dem Titel Migrationspolitik versteckte Chaos in Deutschland, Österreich und darüber hinaus.

Die Zahlen, die Trump nennt entsprechen den Fakten und sind eine vertonte Bankrotterklärung für den in Europa vorherrschenden grenzenlosen, anarchischen Multikulturalismus. Die Hälfte der Tatverdächtigen in Österreich sind Menschen ohne österreichischen Pass, die Hälfte der Häftlinge in unseren Justizvollzugsanstalten sind Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft.

Zwei Drittel der Mindestsicherungsbezieher in Wien sind Ausländer. Knapp 97 Prozent jener, die seit 2015 auf unseren Kontinent gekommen sind, verfügen eben über keine universitäre Ausbildung, die unserem Arbeitsmarkt und damit unserem Sozialsystem nutzen könnte.

Wie die Schuljungen saßen Van der Bellen, Stocker und Meinl-Reisinger in der UN-Generalversammlung und mussten sich die Standpauke des US-Präsidenten anhören. Ob sie daraus gelernt haben? Unwahrscheinlich. Denn sie setzen ihre Politik ja wider besseres und gehörtes Wissen unbeirrt fort.

