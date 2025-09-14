Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Meinungen
© NEWS-LIVE

Bohrn Mena

Religion raus aus der Schule

Von
14.09.25, 06:30
Teilen

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena  zum Kopftuch-Verbot an Schulen. 

Ich bin ein gläubiger Mensch, ich habe mich sogar zweimal bewusst für das Christentum entschieden. Mein Glaube ist meine Privatsache. Ich finde die Zurschaustellung religiöser Symbole im öffentlichen Raum, insbesondere in den Räumlichkeiten öffentlicher Institutionen, hochproblematisch. Wieso muss in einem Gerichtsgebäude, in einer Schule oder in einem Krankenhaus, das von der öffentlichen Hand finanziert wird, überall ein Kreuz hängen?

Und umso mehr lehne ich es ab, wenn schon Kinder in die Normenwelt einer Religion gedrängt werden, ganz egal welcher. Da geht's nicht um den Islam per se, sie sollen einfach selbst entscheiden können, woran sie glauben und wie sie ihren Glauben ausleben wollen. Ich unterstütze daher das Kopftuchverbot an Schulen und denke, dass wir generell die religiöse Symbolik an Schulen beenden sollten. Das gilt für mich auch für den Religionsunterricht. Wir brauchen Demokratiekunde, wir brauchen Erziehung zur Menschlichkeit, wir müssten die Kinder in Wahrheit auch von klein auf den Tierschutz lehren - aber nein, Religion hat in der Schule meiner Meinung nach nichts verloren. Und das sag ich als bekennender Katholik, aber wir leben im Jahr 2025 und nicht mehr im Mittelalter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden