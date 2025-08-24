Das Problem ist diese Regierung

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Um die Inflation zu bekämpfen, muss man die Ursache kennen. Es war eine Regierung, die über Jahre im Wege der Lockdown-Politik der Wirtschaft schweren Schaden zufügte. Es war eine Regierung, die in dieser Zeit die Steuertöpfe plünderte, um die Auswirkungen ihrer Politik bequem zu kaschieren.

Es war eine Regierung, die trotz des Wissens um die Energieabhängigkeit im Chor der Kriegswölfe mitheulte und uns vom wohlstandsgarantierenden Gas aus dem Reich des roten Bären abschnitt. Es war eine Regierung, die entgegen allen Empfehlungen sich nicht dazu durchringen konnte, die Lebensmittelpreise, die Treibstoffpreise und Heizölpreise amtlich zu regeln. Es war eine Regierung, die mit Milliarden Steuergeld als Einmalzahlungen die Folgen ihrer Politik kaschieren wollen und damit erst recht die Preise explodieren ließ. Es war eine Regierung, die für das höchste Defizit in der Nachkriegsgeschichte Österreichs verantwortlich ist und durch die darauf beschlossenen Steuererhöhungen erst recht den Konsum der Österreicher abwürgt und somit die Wirtschaft zerstört.

Das Problem der Inflation ist diese Regierung. Und solange wir dieses Problem, also die Regierung, nicht demokratisch beseitigt haben, wird das Desaster weitergehen. Eine recht einfache Wahrheit.