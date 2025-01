Die ÖVP hat keine Alternative zu Blau-Schwarz

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Hätte es noch einen letzten Beweis dafür gebraucht, wie sehr sich die ÖVP in den letzten Tagen beschädigt hat, dann liefert ihn die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage. 17 % für die ÖVP sind ein Debakel – damit ist die einstige Kanzlerpartei nicht einmal mehr halb (!) so stark wie die FPÖ und sogar noch hinter der desolaten Babler-SPÖ.

Auch wenn die ÖVP-Spitzen beschwören, dass Blau-Schwarz noch nicht ausgemacht sei: Diese Koalition ist für die ÖVP alternativlos. Bei einer Neuwahl würden die Schwarzen – und da ist mittlerweile wohl ziemlich egal, wer als Spitzenkandidat antritt – zertrümmert.

Die ÖVP hat die Chance vertan, mit Sebastian Kurz in eine Wahl zu ziehen und zumindest theoretisch um Platz 1 mitzuspielen. Jetzt müssen Stocker und Co. sich in eine blau-schwarze Koalition retten, wenn sie nicht als Totengräber der ÖVP in die Geschichte eingehen wollen.

Die FPÖ ist damit in den nächsten Wochen in einer komfortablen Verhandlungssituation – und kann der ÖVP genüsslich eine Unterhose nach der anderen ausziehen. Überspannen sollte Herbert Kickl den Bogen allerdings auch wieder nicht. Stattdessen wird er den Koalitionssack wohl schnell zumachen – mit viel Gegenwehr der ÖVP ist nicht zu rechnen.