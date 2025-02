Diese Politiker sind nur mehr eine Schande!

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Wolfgang Fellner.

Man kann es nicht oft genug schreiben: Diese unfähigen Politiker, die seit 130 Tagen an einer Regierungsbildung scheitern, hat dieses Land nicht verdient.

In den USA hat Donald Trump in den ersten 20 Tagen bereits 500 (!) Erlässe unterschrieben, führt sein Land in Raketengeschwindigkeit ins digitale Zeitalter.

Unser Land fährt in den Abgrund

Und in Österreich? Schaffen fünf Polit-Dilettanten nicht einmal einen Regierungs-Start, führen unser Land in die größte Krise der 2. Republik.

Christian Stocker? Ein Provinz-Politiker, dem jedes Format fehlt.

Andreas Babler? Ein roter Totalversager.

Und Herbert Kickl? Sogar für die eigenen Wähler die größte Enttäuschung. Wollte „Volkskanzler“ werden und schafft nicht einmal einen Regierungs-Start, weil er wie ein autistischer Rambo am Ego-Trip und nicht kompromissfähig ist.

Egal wie es weiter geht: Unser Land fährt gerade in den Abgrund. Nicht nur Trump wird uns die Unterhose ausziehen, sogar der Kongo und Vietnam haben mittlerweile mehr Wirtschaft-Wachstum und Digitalisierungs-Kompetenz als wir.

Das Letzte, was wir jetzt brauchen ist eine Experten-Regierung aus Beamten, die dieses Land in den kompletten Stillstand führt. Auch ein Neustart der Ampel-Verhandlungen wäre eine Katastrophe. Niemand will das mehr. Es reicht!

Es gibt nur mehr zwei Möglichkeiten: Entweder Kickl besinnt sich seiner „Volks-Kanzler“-Ansage und bildet jetzt RASCH eine kompromissbereite Regierung der Mitte und des Neustarts, statt einem rechtsextremen Ego-Trip.

Oder es muss Neuwahlen geben!

Schickt die unfähigen Politiker-Versager in die Wüste. Stellt neue Spitzen-Kandidaten auf – Kurz für die ÖVP, Kern, Hanke, Bures für die SPÖ oder Mario Kunasek für die FPÖ (der hat gezeigt wie man eine Regierung richtig startet).

Und bitte: Setzt endlich Neuwahlen an.

Wir brauchen einen Neustart, bevor dieses Land kaputt gemacht wird.