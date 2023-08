Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz schreibt mit gewohnt spitzer Zunge.

360.000 Euro im Jahr? Nicht schlecht, Herr Specht. Mehr als der Kanzler, mehr als der Vizekanzler, mehr als der Nationalratspräsident, mehr als die Klubobleute. Es scheint so, dass Schicksal der Republik hängt am ORF-Direktor. Sie sind ja ein waschechter Abkassierer, der auf Kosten von uns ORF-Zwangsgebührenzahlern ein tolles Leben in Saus und Braus führt.