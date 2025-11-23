Immer wieder Österreich!

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Das Nationalteam zeigt, was möglich ist, wenn man konzentriert ein Ziel verfolgt und als eingeschworene Gemeinschaft agiert. Der Teamchef legt für jedes Spiel einen Plan zurecht und verfolgt kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Jeder haut sich für den anderen rein. Wenn einer einen Fehler macht, findet sich ein anderer, der in die Bresche springt. Sie geben alles, begeistern uns. Und auch wenn man einmal nicht gewinnt, die Fans sind glücklich, solange sie das Gefühl haben, dass das Team alles gegeben hat. Klarer Plan, alle gemeinsam, voller Einsatz. Szenenwechsel in die Politik.

Keine Ziele, kein Plan, mehr Gegeneinander als Miteinander, zu viele sitzen bequem in den Polstern der Macht, von vollem Einsatz weit entfernt. Haben wir das Gefühl, dass die Politik in Bund und Ländern alles gegen die Teuerung und das Absandeln des Wirtschaftsstandortes gibt? Ist die Regierung mutig genug? Hat die Opposition außer jammern und kritisieren eigentlich Ideen für die Zukunft? Wo ist der Plan aus der Rezession? Sich gegenseitig runtermachen, das können alle. Kurzum: Die Politik kann sich so gut wie alles vom Nationalteam abschauen. Österreich dienen, entschlossen und gemeinsam, das ist der Auftrag.