Ludwig, Kaiser & Co. müssen Wahn stoppen

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel zur aktuellen Lage in der SPÖ.

Selbstzerfleischung. Das, was die SPÖ – oder gerechterweise Teile davon – auf offener Bühne aufführen, ist peinlich, unwürdig und von einem Selbstzerstörungstrieb, den besser Psychologen analysieren sollten.

Nur eines ist klar: Die Roten müssen diesen Konflikt ein für alle Mal klären. Hans Peter Doskozil und seine Prätorianer erzählen seit vielen Jahren – dafür gibt es Dutzende Zeugen –, dass Pamela Rendi-Wagner „unfähig“ sei. Nur, warum ist er dann nie gegen sie in den Ring gestiegen? Mit offenem Visier?

SPÖ wird das kleinere Übel für sie wählen

Denunzianten. Die SPÖ scheint sich in Geiselhaft von verletzten Eitelkeiten zu befinden. Die Verantwortungsvollen in dieser Partei – unter anderem Michael Ludwig, Peter Kaiser und Wolfgang Katzian – werden diesen Wahn jetzt stoppen müssen. Den meisten ist klar, dass in Wirklichkeit beide Seiten in diesem Jahre andauernden Konflikt – Rendi-Wagner und Doskozil – nachhaltig beschädigt sind.

Wenn die Roten derzeit keinen geeigneten Dritten finden, werden sie das „kleinere Übel“ stärken und sich in den kommenden Monaten dann verbreitern müssen. Denn Rendi-Wagner sollte klar sein, dass viele Rote derzeit nur Ja zu ihr sagen, weil sie Doskozil ablehnen und die Partei nicht zerreißen wollen.