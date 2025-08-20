Macht endlich was gegen die Teuerung!

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die aktuellen Inflationszahlen sind eine innenpolitische Bombe, die mitten im Sommer detoniert. Mit 3,6 Prozent Inflation liegt Österreich so schlecht wie kein anderes EU-Land in Westeuropa. In Deutschland beträgt die Inflation mit 1,8 Prozent nicht einmal die Hälfte, in Frankreich liegt sie überhaupt nur bei 0,9 Prozent.

Die Regierung kann sich bei diesem Teuerungs-Hammer längst nicht mehr auf ihre Vorgänger ausreden. Die massiven Preisanstiege liegen leider daran, dass die Dreierkoalition es in den vergangenen fünf Monaten nicht geschafft hat, Maßnahmen gegen die Inflation zu setzen.

Es ist eh nett, dass die Regierung einen Anti-Teuerungsgipfel plant und Preiseingriffe bei Lebensmitteln und Energie ankündigt. Aber diese Versprechungen sind viel zu wenig. Die Österreicher können sich JETZT das Leben nicht mehr leisten. Da nützt es reichlich wenig, wenn irgendwelche Experten über theoretische Lösungen am Sankt Nimmerleinstag philosophieren.

Wenn ÖVP, SPÖ und NEOS es nicht schaffen, die Teuerung im Herbst in den Griff zu bekommen (und Richtung 2% zu drücken), dann droht dieser Regierung eine Wut-Welle, die sie rascher wegspülen könnte, als manche glauben.