Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Realität holt Babler ein

Rudolf Fußi

Realität holt Babler ein

Von
09.11.25, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

 Die derzeitigen Umfragen sind für ÖVP und SPÖ desaströs. Die ÖVP stürzt weitere 5%-Punkte im Vergleich zur Nationalratswahl 2024 ab, die SPÖ immerhin 4%-Punkte. Und das von ihren absoluten Tiefstwerten im Herbst vorigen Jahres. Damit nicht genug: In der fiktiven Kanzlerfrage sind Stocker und Babler unbeliebt wie kein Regierungsduo vor ihnen. Die Menschen sind sauer: Die Teuerung ist noch immer viel zu hoch, die Mehrheit hat den Eindruck, dass die Regierung im Kampf gegen die Inflation nichts zusammenbringe.

SPÖ-Chef Babler hat im Wahlkampf sehr viel versprochen (14-Tage-Garantie auf Arzttermin, Reichensteuern u.v.m.), die Realität sieht nun anders aus und holt ihn ein. Babler sieht die SPÖ als Kämpferin gegen die Teuerung bei Wohnen, Energie und Lebensmitteln. Das Problem? In keinem der drei Bereiche wird irgendetwas billiger – im Gegenteil. 

Die Regierung hofft darauf, dass die Wirtschaft wie durch ein Wunder wieder anspringt und die Inflation von selbst sinkt. Hoffen ist zu wenig. Dafür wird man etwas tun müssen! Endlich echte Reformen und entschlossenes Handeln sind gefragt. Bei so schlechten Umfragewerten könnten sich Stocker und Babler ruhig mehr trauen, viel schlechter kann es kaum werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden