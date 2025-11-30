Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
Stocker ist weder willens noch fähig

Gerald Grosz

Stocker ist weder willens noch fähig

Von
30.11.25, 09:00
Teilen

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Es stellt sich gar nicht die Frage, ob Bundeskanzler Christian Stocker gesundheitlich angeschlagen ist. Gesundheitsbulletins mögen für Monarchen wichtig sein, für die politische Bewertung aber sind sie bloß Fußnoten. Die einzig relevante Frage lautet: Führt dieser Mann unser Land – oder führt er es in den Abgrund?

Nach zehn Monaten im Amt fällt die Antwort ernüchternd klar aus. Stocker ist weder willens noch fähig, Kanzler einer Republik zu sein. Er ist zum Symbol eines Staats geworden, der im Leerlauf röhrt, während ihm die Räder abfallen. 400.000 Arbeitslose, eine Inflation, die sich hartnäckig über dem europäischen Schnitt hält, ein Wirtschaftswachstum, das eher an Winterschlaf erinnert. Die Industrie wandert ab, die Politik steht still, das Land ächzt.

Und in der Mitte dieses Scherbenhaufens steht Stocker – der dritte nicht gewählte Lückenbüßer einer Partei, die einst ein Reservoir an Köpfen hatte und heute nur noch auf Notbesetzung setzt. Ein Kanzler ohne Kanzlerschaft, ein Verwalter des Niedergangs.

So ehrlich muss man sein: Geführt wird hier nichts. Es wird nur ausgesessen – und das auf Kosten eines ganzen Landes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden