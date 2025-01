Mikl-Leitner: "Ergebnisse sind höchst unterschiedlich"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner richtete nach den heutigen Gemeinde-Wahlen einen Dank an die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.

„Mein Dank gilt allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für ihre Gemeinde engagieren. Danken möchte ich auch allen Wahlbeisitzerinnen und Wahlbeisitzern, die die reibungslose Durchführung dieser Wahlen in 568 Gemeinden gewährleistet haben. Und vor allem danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben," sagte sie.

Für ihr Mitmenschen da zu sein

Zu den Ergebnissen der Gemeindeparteien der Volkspartei Niederösterreich betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die Ergebnisse sind regional höchst unterschiedlich. Fest steht aber: Die Gemeindeparteien der Volkspartei Niederösterreich konnten mehr erste Plätze erreichen als vor fünf Jahren. Und unsere rund 20.000 Kandidatinnen und Kandidaten haben in den Gemeinden besser abgeschnitten, als von Vielen herbeigeschrieben und von Manchen vielleicht herbeigesehnt wurde. Unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden auch in den kommenden fünf Jahren alles daran setzen, für ihr Mitmenschen da zu sein. Sie haben bewiesen: Bei den Gemeinde-Wahlen galten andere Gesetzmäßigkeiten, als bei den vergangenen überregionalen Wahlen, in unseren Gemeinden zählt nicht das loses Mundwerk, sondern Einsatz und Engagement für die Mitmenschen.“