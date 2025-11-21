Militärexperte sicher: "Ukraine kann diesen Plan nicht annehmen"

Trump hat einen 28-Punkte-Plan für einen Frieden in der Ukraine vorgelegt. Dabei soll die Ukraine weitreichende Gebiete im Osten und Süden des Landes verlieren.

Bis Donnerstag hat der ukrainische Präsident Selenskyi Zeit, sich für oder gegen den Friedensplan von Donald Trump zu entscheiden - so zumindest das Ultimatum von Trump gegenüber Selesnkyi.

Entscheidung bis Donnerstag

Auch Kreml-Chef Putin macht Druck. Er hat sich heute selbstbewusst geäußert und will abwarten, wie die Ukraine sich bis nächste Woche entscheidet.

"Das käme einer Kapitulation gleich"

Der Militäranalyst Berthold Sandter sagte in der ZIB2, dass die "Ukraine diesen Plan eigentlich nicht annehmen kann". Denn "Das käme einer Kapitulation gleich", so der Experte. Die Russen wollten die Ukraine weiter unterjochen.

Wenn Ukraine z.B. ihre Armee wesentlich verkleinert, könne sich die Ukraine in großen Teilen nicht mehr verteidigen.

Selenskyj will "Alternativen" vorlegen

US-Präsident Donald Trump erwartet von der Ukraine, dass sie den von den USA vorgelegten Plan für ein Ende des Ukraine-Krieges bis Donnerstag akzeptiert. "Wenn alles gut läuft, neigt man dazu, die Fristen zu verlängern", sagte Trump Fox News Radio zwar, "aber Donnerstag ist unserer Meinung nach ein geeigneter Zeitpunkt." Kremlchef Wladimir Putin zeigte sich offen für Verhandlungen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will indes "Alternativen" zum US-Plan vorlegen.