Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Abgase
© Getty Images (Symbolbild)

Grüne Chefin warnt

Klima-Hammer: "Österreich droht Milliarden-Strafzahlung"

13.01.26, 12:03
Teilen

Österreich drohen Milliardenstrafen, weil die Treibhausgasemissionen nicht reduziert werden.

Das Umweltbundesamt belegt in einer aktuellen Studie, dass die aktuelle Bundesregierung die österreichischen Klimaziele verfehlen wird. Im Basisszenario
liegt Österreich im Jahr 2030 um volle 9,1 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalente über dem ESRZiel von -48 % gegenüber 2005, heißt es in der Studie. Die Folge wären 2030 Strafzahlungen in Höhe von bis zu 10 Milliarden Euro.

Klima-Hammer:
© oe24

Klima-Strafe: "Regierung versagt"

Die Grünen Klubobfrau Leonore Gewessler warnt nun drastisch: „Die Prognose des Umweltbundesamts zeigt unmissverständlich: Österreich wird aufgrund der Untätigkeit der Bundesregierung seine Klimaziele verfehlen. Das führt zu Strafzahlungen in Milliardenhöhe – die ÖVP und SPÖ offenbar schulterzuckend in Kauf nehmen. Das ist ein Versagen auf voller Linie.“

Gewessler sagt: „Während uns in Österreich ständig erklärt wird, dass das Geld an allen Ecken und Enden fehlt, pumpt die Regierung Milliarden in fette Autobahnen und klimaschädliche Subventionen. Und in fünf Jahren dürfen die Menschen wieder blechen – dann werden nämlich die Strafzahlungen fällig, in die diese Ankündingungsweltmeister unser Land sehenden Auges reinmanövrieren. Das ist verantwortungslos.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden