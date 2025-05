Helmi rückt mit Minister gegen Hochwasser aus

Minister Totschnig (ÖVP): „Wetterextreme nehmen zu – wir müssen handeln, bevor das Wasser kommt.“ Unterstützung kommt dabei von der bekannten Figur Helmi.

Extremwetterereignisse wie Starkregen und lokale Unwetter nehmen zu und führen immer häufiger zu Hochwasser. Die Flut-Katastrophe im Hochwasser-Herbst 2024 hat gezeigt, wie wichtig Vorsorge und rasches Handeln sind. Um Österreichs Bevölkerung besser zu schützen, startet Norbert Totschnigs Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima-und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) ein 10-Punkte -Aktionsprogramm mit Informationskampagne.

Minister Norbert Totschnig, Helmi und KFV-Direktor Christian Schimanofsky

Bundesminister Norbert Totschnig betont : „Wetterextreme werden immer häufiger – wir müssen uns darauf einstellen, bevor das Wasser kommt. Rund 800.000 Personen in Österreich sind von Hochwasserrisiken betroffen – das ist beinahe jeder Zehnte. Mit dem 10-Punkte-Aktionsprogramm investieren wir gezielt in Schutz, Vorsorge und Aufklärung. Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, wie entscheidend Prävention und ein starkes Risikomanagement sind.“

2,2 Milliarden Euro für den Hochwasserschutz

Seit 2002 wurden in Österreich über 2,2 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert. Rund 100 Millionen Euro fließen jährlich in etwa 600 Schutzprojekte – angesichts des Klimawandels ein "unverzichtbarer Einsatz, der kontinuierlich weitergeführt und angepasst werden muss", so Totschnig.

Schlüsselmaßnahmen des 10-Punkte-Aktionsprogramms „Zukunft Hochwasserschutz 2024+“ :

Evaluierung und Anpassung bestehender Schutzsysteme

Wiederaufbau beschädigter Maßnahmen wie Rückhalteflächen

Kommunikation über Restrisiken

Ausbau des Hochwasserschutzes inkl. Flächensicherung

Umsetzung von Leuchtturmprojekten

Integration klimabezogener Risiken in Planungen

Start der Kampagne „Hochwasser – ich schütze mich!“

Aufbau innovativer Prognosesysteme über „Hydrographie 2030+“

Schulung und Übung mit Einsatzkräften und Bevölkerung

Eine aktuelle Risikobewertung nach EU-Hochwasserrichtlinie zeigt: 719 von 2.093 Gemeinden weisen signifikantes Hochwasserrisiko auf – rund 800.000 Menschen sind betroffen.

Helmi für Kinder: „Hochwasser – ich schütze mich! “

Begleitend zum Aktionsprogramm startete eine bundesweite Kampagne zur Sensibilisierung und Eigenvorsorge. Ziel ist es, mit konkreten Tipps und Materialien – etwa Notfallplänen, Verhaltensempfehlungen und Checklisten – das Bewusstsein für Hochwasserrisiken zu stärken. Helfen soll dabei Helmi.

Die Kampagne richtet sich insbesondere an Gemeinden sowie Kinder und Schulen – inklusive eigens gestalteter Materialien mit der Sicherheitsfigur Helmi in Kooperation mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

KFV-Direktor Christian Schimanofsky ergänzt: „Die Folgen der Naturgewalten Hochwasser und Starkregen sind ernst zu nehmen und schwerwiegend für die Betroffenen. Umso wichtiger ist es, dass wir Schäden schon möglichst im Vorhinein abwenden und die Gemeinden Österreichs mit einfach umsetzbaren Sicherheits-Tipps ausrüsten.“