Muss Grasser jetzt wirklich hinter Gitter?

Das Urteil ist gesprochen – doch bis es auch wirklich gilt, dauert es noch Jahre.

Dass es Politiker vor Gericht schwer haben, weiß man. Ex-Innenminister Ernst Strasser (3 Jahre Haft) und Salzburgs Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (3 Jahre, eines davon bedingt) können ein Lied davon singen. Doch das, was am Freitag ab 10.36 Uhr im Großen Schwurgerichtssaal am Straflandesgericht Wien von Richterin Marion Hohen­ecker als Buwog-Urteil nach drei Jahren Prozessdauer verlesen wurde, ist in der Zweiten Republik beispiellos.