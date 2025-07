Nach Gemeinden: Wo die meisten Ausländer wohnen

Wie hoch der Ausländer-Anteil in den einzelnen Gemeinden ist, geht aus dem Jahresbericht Migration und Integration 2025 hervor.

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) und Stephan Marik-Lebeck von der Statistik Austria präsentierten am Montagn das Statistische Jahrbuch Migration und Integration 2025. In dem rund 130-seitigen Werk finden sich auch Karten zum Ausländeranteil in den Gemeinden der Bundesländer.

Wenig überraschend führt Wien den Bundesländer-Vergleich deutlich an. 50,5 Prozent haben in der Hauptstadt einen Migrationshintergrund, wo also beide Elternteile im Ausland geboren wurden. Schlusslicht im prozentualen Ranking ist das Burgenland. Nur 16,1 Prozent haben hier einen Migrationshintergrund.

Auch eine detaillierte Aufschlüsselung zu den einzelnen Gemeinden wurde in dem Bericht mitgeliefert. Allerdings wurden dabei nur die Menschen gewertet, die im Ausland geboren wurden.

Die Detail-Auswertung:

Wien

© Migration und Integration 2025

Kärnten

© Migration und Integration 2025

Niederösterreich

© Migration und Integration 2025

Oberösterreich

© Migration und Integration 2025

Vorarlberg

© Migration und Integration 2025

Steiermark

© Migration und Integration 2025

Burgenland

© Migration und Integration 2025

Salzburg

© Migration und Integration 2025

Tirol

© Migration und Integration 2025

Insgesamt lebten im Durchschnitt des Jahres 2024 2,51 Millionen Personen mit Migrationshintergrund in Österreich.