Nach WKO-Wechsel: ÖVP sucht Danninger-Nachfolger

In der ÖVP Niederösterreich wird am (heutigen) Montag über die Nachfolge von Jochen Danninger an der Klubspitze entschieden.

Nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes soll in einer Klubsitzung über den neuen Obmann abgestimmt werden. Die Entscheidung dürfte am späten Nachmittag bekanntgegeben werden. Als Kandidat gilt der Landtagsabgeordnete Kurt Hackl, Unternehmer aus Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Den neuen Klubobmann wählen die Landtagsabgeordneten, die Landesregierungsmitglieder und der Landesgeschäftsführer. Eine Kampfabstimmung zwischen Hackl, der dem Wirtschaftsbund angehört, und dem Landtagsmandatar und NÖAAB-Mitglied Bernhard Ebner dürfte ausbleiben, wie auch Medien berichteten. Ebner war 2023 von der ÖVP-Landesgeschäftsführung als Direktor für Organisation und Kampagnen in die Bundespartei gewechselt. Hackl schloss das Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien ab und absolvierte eine Ausbildung zum diplomierten Kommunikationskaufmann. Er war zunächst als parlamentarischer Mitarbeiter und in der Sozialversicherungsanstalt der Bauern tätig, seit 1995 ist er geschäftsführender Gesellschafter einer Werbeagentur. Der 58-Jährige sitzt seit 2008 im Landtag und ist Klubobmann- und Landesparteiobfrau-Stellvertreter. Er lebt nach Angaben auf seiner Webseite in einer Partnerschaft und hat eine Tochter und einen Sohn. Parteimanager Zauner dürfte in den Landtag wechseln Danninger, ehemaliger Landesrat, soll neuer Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) werden. WKÖ-Präsident Harald Mahrer werde den 49-Jährigen dem Präsidium als Nachfolger für den nunmehrigen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vorschlagen, hieß es vergangenen Freitag. Das Landtagsmandat Danningers dürfte an Landesgeschäftsführer Matthias Zauner aus Wiener Neustadt gehen, der aktuell dem Bundesrat angehört. Den Sitz von Zauner könnte JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark aus Gmünd übernehmen.