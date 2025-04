Nationalrat tagt mit Wien-Wahl-Fokus

Wenige Tage vor der Wien-Wahl startet der Nationalrat am Donnerstag seine Plenarwoche.

Der Urnengang in der Bundeshauptstadt wirft dabei durchaus Schatten auf die Sitzung.

In der "Aktuellen Stunde" lässt die FPÖ über ihr Lieblingsthema Asyl debattieren, die anschließende "Europastunde" dreht sich auf Wunsch der SPÖ um deren favorisiertes Thema Wohnen. Die Grünen wiederum prangern in einer "Dringlichen Anfrage" den Straßenbau an.

Ansonsten finden sich kaum größere Themen auf der Tagesordnung. Einziger Gesetzesbeschluss ist, dass höhere Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen auch dann gewährt werden können, wenn wesentliche Komponenten dafür aus der Schweiz kommen. Ansonsten kommen unverbindliche Entschließungsanträge zum Aufruf, etwa zum Verbot der Pride-Parade in Budapest, dem Ukraine-Krieg und zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich.