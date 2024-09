Kickl-Song von den "Hitlers" - Volkstheater lässt Nazis singen

"Heim ins Reich. Österreich wird wieder deutsch!", singen die "Hitlers" vom Volkstheater Wien in einem Schock-Video mit Hakenkreuzen, Dildos und Scheiße.

Diesen Ekel-Song hat der Wahlkampf gerade noch gebraucht. Vor Kickl-Plakaten und Auszügen aus dem FPÖ-Programm besingen die "Hitlers" - eine Rockband, die das Volkstheater Wien antanzen lässt - dass Österreich "wieder deutsch" werde.

Vom Volkstheater heißt es

Die Meldung, das Volkstheater-Direktor Kay Voges in seiner letzten Spielzeit sein Theater in „Deutsches Volkstheater“ rückbenennen möchte, sorgte in den Medien und auf Social Media für Verwunderung und Empörung.

Nun präsentiert das Volkstheater mit dem Song „Euer Wille geschehe (Heim ins Reich)“ das Finale dieser Aktion. Gemeinsam mit dem Musiker Adolf Urlaub hat es einen Song produziert, der bereits im Titel darauf aufmerksam macht, was droht, wenn Faschist*innen und Rechtspopulist*innen an die Spitze gewählt werden.

Der Song bezieht sich auf das Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs (Punkt 2; Heimat, Identität und Umwelt): „Sprache, Geschichte und Kultur Österreichs sind Deutsch.“ In dem Video sieht man Hitler-Klone in freudiger Erwartung auf die Umsetzung des FPÖ-Parteiprogramms. Somit wäre die Rückbenennung des Volkstheaters in Deutsches Volkstheater die logische Konsequenz.

„Der Song spricht nur das aus, was in dem FPÖ-Parteiprogramm steht. Es liegt jetzt an Ihnen zur Wahl zu gehen und für ein demokratisches und freies Österreich einzutreten. Eine Partei, die offen über die Zwangsdeportationen von Mitmenschen fantasiert und zugleich die Kriegsverbrechen der Waffen-SS relativiert, ist meiner Meinung nach nicht wählbar. Das Video ist nichts anderes, als ein Aufruf an alle, jetzt Verantwortung zu zeigen“, sagt Volkstheater-Intendant Kay Voges.

Werbung für Aufführung: Ultimative Feier der Demokratie

Bereits im Vorwort des Spielzeitbuchs 24/25 stellte Voges die Frage „Wie können wir angesichts von Verunsicherung und Polarisierung weiter gemeinschaftlich handeln?“ In den kommenden Tagen geht das Volkstheater bei „Drei Tage für Österreich – der ultimativen Feier der Demokratie (bevor’s zu spät ist!)“ auf Antwortsuche.

Am 25., 26. und 29. September macht sich das Theater mit Konzerten, Performances und spannenden Special-Guests für die Demokratie stark. Das Programm gipfelt in der größten Wahlparty der Stadt am Sonntag, dem 29. September live aus dem großen Saal des Volkstheaters. Moderator Michael Ostrowski blickt mit dem Publikum auf die Hochrechnungen und analysiert gemeinsam mit seinen Gästen die Ergebnisse – „und am Ende feiern wir oder verkraften sie miteinander.“ so Kay Voges.