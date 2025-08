Nehammer appelliert: "Hört ihm bitte zu!"

Evyatar David wird seit fast 22 Monaten von der Terrororganisation Hamas festgehalten, die jüngst ein Video von ihm veröffentlichte, das ihn ausgehungert zeigt. Jetzt richtet sich Ex-Kanzler Karl Nehammer mit einem Appell an seine Follower in den sozialen Medien.

Ein Propaganda-Video der palästinensischen Terrororganisation Hamas zeigt die israelische Geisel Evyatar David (24) halb verhungert in einem Tunnel im Gazastreifen, wo er sein eigenes Grab schaufeln soll.

Die Familie der 24-jährigen Geisel zeigte sich erschüttert von dem veröffentlichten Video. "Unser Sohn hat in seinem derzeitigen Zustand nur noch wenige Tage zu leben. Die Hamas benutzt unseren Sohn Evyatar als lebendes Versuchskaninchen in ihrer widerwärtigen und perversen Hungerkampagne. Die internationale Gemeinschaft muss endlich aufwachen, die Grausamkeit der Hamas erkennen und dafür sorgen, dass Evyatar sofort zumindest eine angemessene Ernährung erhält. Die absichtliche Aushungerung und Folterung von Evyatar und seine Misshandlung für Propagandazwecke verstoßen gegen die grundlegendsten Regeln des humanitären Rechts und des menschlichen Anstandes."

Österreicher Tal Shoham wurde im selben Tunnel festgehalten

Der Österreicher Tal Shoham wurde 505 Tage lang von der Terrororganisation Hamas als Geisel festgehalten. Er bestätigte in einem Video, das auf der Plattform X geteilt wurde, dass er in dem auf den Aufnahmen zu sehenden Tunnel gemeinsam mit Evyatar David über Monate hinweg festgehalten worden war. "Nur wenige Meter entfernt ist eine Eisen-Tür. Hinter dieser Tür sitzen Hamas-Terroristen, eine Gruppe von ihnen, die viel essen – viel Gemüse, viel Fleisch, Fische und Obst. Sie haben alles, was sie brauchen, das sie von der humanitären Hilfe gestohlen haben, die eigentlich für die Gaza-Bevölkerung bestimmt gewesen wäre." Evyatar David werde von den Hamas-Terroristen absichtlich "für sadistische Propaganda" ausgehungert, sagt Shoham. Er bittet darum, sein Statement in den sozialen Medien zu teilen und die Regierungen aufzurufen, die Terrororganisation unter Druck zu setzen, den Geiseln Essen zu geben.

Im Februar dieses Jahres wurde Shoham freigelassen. Im April wurde er wieder in Wien empfangen. Shoham besuchte auch Ex-Kanzler Karl Nehammer privat.

Ex-Kanzler Nehammer appelliert: "Hört ihm bitte zu!"

Nehammer, der sich als Regierungschef intensiv für die Freilassung der österreichischen Hamas-Geiseln einsetzte, teilte das aktuelle Video von Shoham via Plattform X. Der Ex-Kanzler wandte sich mit einem eindringlichen Appell an seine Follower: "Tal Shoham hat die Geiselnahme überlebt - Tal kämpft für die Geiseln, die noch immer festgehalten und gequält werden - hört ihm bitte zu!"

Hamas verschleppte 250 Menschen als Geiseln

David und Shoham waren bei einem Angriff der Hamas und anderer palästinensischer Terrorgruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen entführt worden. Damals wurden rund 1.200 Menschen in Israel ermordet und rund 250 als Geiseln verschleppt. Der 40-jährige österreichisch-israelische Familienvater Tal Shoham und der 23-jährige Omer Wenkert kamen im Februar 2025 im Rahmen eines Geiselabkommens frei.

Nach offiziellen israelischen Angaben werden noch 50 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, davon seien noch mindestens 20 am Leben.