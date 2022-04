Nehammer gibt heute Statement zu Cobra-Unfall ab

Nehammer spricht über die Causa rund um den von zwei Personenschützern der Kanzlerfamilie verursachten Autounfall. Ein anonymer Brief eines Cobra-Beamten führte zu SPÖ- und FPÖ-Anfragen.

Wien. Der Alko-Unfall von zwei Nehammer-Bodyguards wird jetzt ein Fall fürs Parlament: FPÖ und SPÖ richten nun parlamentarische Anfragen dazu an Innenministerium und BKA. Vorangegangen war ein Brief eines anonymen Cobra-Beamten, der pikante Details zur Bewachung der Kanzlergattin in den Raum stellte.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gibt zur Causa rund um den von zwei Personenschützern der Kanzlerfamilie verursachten Autounfall kurzfristig heute, Montag, um 18.30 Uhr ein Statement für die Medien ab.