Nach der Kritik an Mikl-Leitner und Co. antwortet nun der Kanzler dem Bundespräsidenten.

Bundeskanzler Karl Nehammer hatte die Rede des Bundespräsidenten - die harte Kritik auch gegen Johanna Mikl-Leitners "Normalität"-Debatte beinhaltete - vor Ort in Bregenz verfolgt.

Jetzt kontert er Alexander Van der Bellen. Zwar betont der VP-Chef, dass er und das Staatsoberhaupt sich "gut verstehen" würden, gleichzeitig verwehrt er sich aber gegen die spezifische Kritik: "In diesem Fall bleibe ich dabei: Es ist wichtig, dass man Normalität in Österreich benennen darf. Ich habe schon einmal gesagt, dass ich hier schon nicht normal finde, dass man über Normalität eine große Debatte führt".

"Nicht normal, wenn man nicht darüber reden" dürfe

Er fände es "wichtig, dass man das zu Kenntnis nimmt", dass sich "Vielfalt, auch in der Politik, wiederfinden" müsse. Es sei "okay, wenn sich jemand entschließt vegan zu leben. Aber es muss auch okay sein, wenn andere gerne Schnitzel essen", so der Kanzler.