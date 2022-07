Nehammer sagt seinen Griechenland-Urlaub ab

Eigentlich hatte Bundeskanzler Karl Nehammer versucht ein Staatsgeheimnis aus seinem geplanten Urlaub zu machen.

Wiederholte ÖSTERREICH-Anfragen, ließ das Kanzleramt unbeantwortet. Sämtliche andere Spitzenpolitiker hatten offen gesagt, wohin sie reisen würden.

Nachdem Kritik an seinen Truppenbesuchen in Zypern und Libanon mitten in der Gas-Krise laut wurden, sagte er plötzlich seine Besuche bei den Bregenzer und Salzburger Festspielen ab. Das Neujahrskonzert - alle Regierungschefs besuchten stets dieses weltberühmte Event - hatte er ausgelassen, um Skiurlaub mit seiner Familie zu machen.

Wollte er jetzt auch lieber ans Meer statt in das große Festspielhaus? Heute ließ Nehammer jedenfalls via seiner Lieblingszeitung verlauten, dass er seinen "Griechenland-Urlaub storniert" habe, um sich auf die Teuerungskrise "zu konzentrieren". Klingt nach einer Flucht nach vorne.