Nehammer und Babler heute bei Van der Bellen

Nach dem Obmann des Wahlsiegers FPÖ, Herbert Kickl, sind am Montag weitere Parteichefs zu Gesprächen bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Den Anfang macht am späten Vormittag Bundeskanzler Karl Nehammer, der nach starken Stimmeneinbußen bei der Nationalratswahl mit der ÖVP Platz zwei erreichte. Danach wird SPÖ-Chef Andreas Babler in der Hofburg erwartet. Van der Bellen will erst mit allen fünf Parteichefs sprechen, bevor er den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt.

Das Staatsoberhaupt hat die Gespräche nach der Stimmenstärke der Parteien gereiht. Am Freitag hatte Kickl in der Hofburg nach eigenen Aussagen den Kanzleranspruch erneuert. Van der Bellen steht einer blauen Regierung unter Kickl aber skeptisch gegenüber. Er will erst einmal mit allen Vorsitzenden Gespräche führen - und zwar "mit der nötigen Ruhe und in der nötigen Tiefe", wie er betonte.

Am Dienstag sind dann NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler an der Reihe. An diesem Tag wollen auch ÖVP und SPÖ bereits informelle Gespräche führen. Beide Parteien betonten aber, dass dies keine offiziellen Koalitionsgespräche sein sollen.