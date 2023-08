"Neidertruppe": Shitstorm für SPÖ nach Attacke gegen Swarovski und Mateschitz

Nach Kritik an an der Luxusreise von Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bekommt die SPÖ selbst ordentlich Gegenwind im Netz.

Ein runder Geburtstag ist ein besonderer und wird in der Regel gebührend gefeiert. Und das umso extravaganter, wenn man Victoria Swarovski heißt. Die Kristall-Lady wurde zu ihrem 30er von Herzblatt und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz reich beschenkt. Das Traumpaar gönnte sich eine Luxusreise mit Jacht, Privatkoch und Limousinen-Chauffeur.

Wärend sich die meisten mit den beiden freuten, machte die SPÖ in Person von Vizeklubchefin Julia Herr die Reise zum Politikum und kritisierte nicht nur den hohen CO2-Ausstoß des Luxus-Urlaubs, sondern forderte einmal mehr eine Millionärssteuer.

© X (Twitter)

© X (Twitter)

Gegenwind erhielt Herr in der Folge nicht nur von der politischen Konkurrenz – Kanzler-Sprecher Daniel Kosak (ÖVP) und Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp orteten eine "Grenzüberschreitung" bzw. einen "erhobenen moralinsaueren Zeigefinger". Auch andere User hatten für den Ausritt der SPÖ-Politikerin kein Verständnis.

Ihre Hetze ist ekelerregend. Wenn ich mir vorstelle, dass Teile meiner Steuerleistung in Ihre Taschen fließen, dann ergreift mich ein heiliger Zorn.

Schämen Sie sich und legen Sie alle öffentlichen Ämter zurück. — Der Poid (@StmDer) August 25, 2023

es geht Sie schlicht und ergreifend nichts an. — Michael Haberler (@mhaberler1) August 24, 2023

Ein User bezeichnete die Attacke von Herr als "ekelerregende Hetze", ein anderer wies sie darauf hin, dass sie der private Urlaub von Mateschitz und Swarovski schlicht und ergreifend nichts angehe. In einem weiteren empörten Kommentar auf X (Twitter) hieß es: "Sie leben von dem Geld, das unter anderem Red Bull hier Monat für Monat erst erwirtschaften und dann an den Staat abführen muss, und schreiben so einen Tweet, der von vorne bis hinten nur vor Neid strotzt."

Das ist ja richtig letztklassig.

Spüren Sie sich eigentlich noch?



Sie leben von dem #Geld, das unter anderem #Redbull hier Monat für Monat erst erwirtschaften und dann an den Staat abführen muss, und schreiben so einen Tweet, der von vorne bis hinten nur vor #Neid strotzt !??!?… — RM tweety ???????????????? (@RMtweety) August 25, 2023

Der Ausstoß heisser Luft der stets empörten Frau Herr ist wiederum ein zig-faches der Reichen. Der Untergang ist uns gewiss. — Hubertus Hofkirchner (@hubertus63) August 25, 2023

Haben Sie keine andere Probleme?

Fangen Sie lieber einmal vor der eigenen Türe zum kehren an, bei AK, BFI zum Beispiel... — Joseph Noir (@aut_joseph) August 25, 2023

und was geht Euch das an? Ihr bleibt eine Neidertruppe für alle Ewigkeit, seid unwählbar, wie übrigens alle im Parlament befindlichen Parteien. — Des Teufels Advokat (@AdvokatDes) August 25, 2023

Während Herr die Wogen auf Social Media mit ihren kritischen Aussagen hochgehen lässt, ist andererseits ziemlich klar: Mateschitz und Swarovski wird der Polit-Wirbel wohl kalt lassen. Kein Wunder, bei so einem entspannten Urlaub.