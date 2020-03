ÖVP NÖ startet Petition für die S 8

Der Bau der umstrittenen Straße sei für „100.000 Betroffene lebensnotwendig“.

NÖ. Die Volkspartei hält weiter am geplanten Bau der Marchfeld-Schnellstraße S 8 fest, „weil sie die beste und vernünftigste Variante ist“. Das betonten NÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner sowie die Bürgermeister René Lobner (Gänserndorf) und Angela Baumgartner (Sulz).

Petition. Um ihrem Anliegen weitere Kraft zu verleihen, hat die ÖVP nun eine überparteiliche Online-Petition unter ja-zur-S8.at ins Leben gerufen. „Niemand versteht, weshalb zwei Vögel ein Projekt gefährden, das für 100.000 Betroffene lebensnotwendig ist“, so Lobner. Wie berichtet, steht der Bau auf der Kippe, weil ein Gutachten den Fortbestand der gefährdeten Vogelart Triel gefährdet sieht. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes in dieser Causa ist in den kommenden Wochen zu erwarten.

Ministerin. In der ÖVP sieht man jetzt Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Zug. „Wir brauchen einen Schulterschluss auf allen Ebenen zu diesem wichtigen Projekt“, betonte Baumgartner abschließend.