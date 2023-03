Buhrufe für ÖVP-Politiker bei Ybbsiade-Eröffnung

Wegen der schwarz-blauen Koalition in Niederösterreich wurden die anwesenden ÖVP-Politiker bei der Eröffnung der Ybbsiade mit Buhrufen empfangen.

Bei der Eröffnung der Ybbsiade, ein dreiwöchiges Kabarett- und Kulturfestival in Ybbs an der Donau, hat das Publikum seine Meinung zur neuen schwarz-blauen Landesregierung in NÖ kundgetan. Die anwesenden ÖVP-Politiker Othmar Karas und Silke Dammerer wurden mit lautstarken Buhrufen empfangen. Dabei hatte sich gerade Karas kritisch über das schwarz-blaue Bündnis in Niederösterreich geäußert. Der frühere Landesrat und heutige zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) sei überhaupt gar nicht mehr auf die Bühne gebeten worden.

ÖVP-Abgeordnete Dammerer verurteilte die Buhrufe im Interview mit der NÖN: "Ich finde die Buhrufe schade, es geht auch um den Respekt für andere Menschen." Auch die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) zeigte sich kritisch: "Das hat bei der Kultur nichts verloren", wird die Stadtchefin zitiert.