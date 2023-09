Helga Krismer fordert Tempo 100 nur für ''Stinker''

Grünen-Chefin Helga Helga Krismer will Verbrenner auf den Autobahnen ausbremsen.

Temporeduktion. Die niederösterreichische Landessprecherin der Grünen Helga Krismer forderte im „NÖ heute“ Sommergespräch Tempolimit 100 km/h nur für Fahrzeuge mit Verbrennermotor auf den Autobahnen. Elektroautos sollen weiterhin freie Fahrt genießen. „100 km/h für fossile Verbrenner, manche sagen auch Stinker dazu, das wäre etwas, was uns einfach auf die Überholspur bringt“, so Krismer im ORF. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) warf Krismer vor, "vorsätzlich" in der Klimapolitik nichts zu tun. Die Grüne sprach zudem von einer Klimablockade der ÖVP in Niederösterreich.

Nicht mit uns! „Während die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler aktuell mit Privatjet-Flügen von sich reden macht, starten die Grünen in Niederösterreich den nächsten Angriff auf die Autofahrerinnen und Autofahrer in unserem Land. Neue Tempolimits auf Autobahnen kommen für uns nicht in Frage", reagierte VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. Nicht jeder könne sich ein Elektroauto wie Krismer leisten. "Während sie ernsthaft die überwiegende Mehrheit der Landsleute ausbremsen will, möchte sie selbst privilegiert auf der Überholspur vorbeiziehen", kritisierte Zauner.