Hergovich zum neuen SPNÖ-Landesparteichef gewählt

Sven Hergovich ist am Samstag offiziell zum neuen Vorsitzenden der SPÖ Niederösterreich gewählt worden.

Der 34-Jährige erhielt bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten 96,2 Prozent Zustimmung. Hergovich war nach dem Debakel der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl Ende Jänner auf Franz Schnabl gefolgt. In seinen ersten Worten nach der Bekanntgabe des Resultats machte der neue Vorsitzende eine "Kampfansage an das schwarz-blaue System".

Von den 341 anwesenden Delegierten hatten 339 gewählt. 326 Stimmen entfielen auf Hergovich. Der neue Landesparteichef bedankte sich für die Zustimmung und sprach von einem Zeichen, dass die SPÖ geeint sei. "Wir werden gemeinsam das schwarz-blaue System beenden", sagte Hergovich, der als Landesrat Mitglied der Proporz-Landesregierung ist. Damit ist auch der Generationenwechsel in der SPÖ Niederösterreich vollzogen: Hergovich ist 30 Jahre jünger als sein Vorgänger Schnabl. Der 64-Jährige, der nun als "einfacher" Abgeordneter im Landtag sitzt, hatte beim ersten Antreten vor sechs Jahren 98,8 Prozent Zustimmung erreicht. Im September 2018 erhielt er 86, im Oktober des Vorjahres 89 Prozent.