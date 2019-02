oe24.TV-Experte mit Mord bedroht

Das Thema der Debatte auf oe24.TV war ausgerechnet die aktuelle Mordwelle. Was Tierschutz-Aktivist Sebastian Bohrn Mena dort im Talk mit (Ex-BZÖ-Chef) Gerald Grosz Kritisches gegen Innenminister Herbert Kickl zu sagen hatte, führte zu einer Morddrohung gegen den ÖSTERREICH-Kolumnisten. Ein User postete nach der Sendung auf Youtube in holprigem Deutsch: „Bohr mena (!) gehört so daschossen.“

Bei Todesdrohungen bis zu drei Jahre Haft möglich

Bohrn Mena zeigt sich alarmiert: „Ich weiß ja nicht, wer das ist. Kennt er mich persönlich? Weiß er, wo ich wohne? Ich habe einen zweijährigen Sohn und bin wirklich beunruhigt.“

Nach Rücksprache mit der Cybercrime-Abteilung des Innenministeriums ging Bohrn Mena am Freitag auf eine Polizei-In­spektion und erstattete Anzeige (siehe Faksimile unten). Dies sei Voraussetzung dafür, dass das Bundeskriminalamt ermitteln kann.

Drei Jahre Haft drohen

Gefährliche Drohung ist kein Kavaliersdelikt: Wird jemand mit dem Tod bedroht, stehen darauf bis zu drei Jahre Haft. (gü)