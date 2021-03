oe24 hat die Liste: 44 Ex-Politiker kassierten 1 Mio. Euro

Gehaltsfortzahlungen für Ex-Politiker galten als Geheimnis – damit ist Schluss.

Jahrelang weigerten sich Parlament und Kanzleramt, Daten der Gehaltsfortzahlungen von Ex-Politikern bekannt zu geben.



Am Dienstag beendete der Verfassungsgerichtshof (VfGH) diese Praxis und folgte in ­einer Erkenntnis ORF-ZiB2- Anchor Martin Thür, der erfolgreich geklagt hatte.



Rasche Antwort: Das Parlament beantwortete noch am Dienstag eine ÖSTERREICH-Anfrage.



